Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücüyü cadde boyunca takip edip ardından defalarca araca vuran şahıs gözaltına alınırken sürücüye, 7 bin 890 lira ceza kesildi. Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü adliyeye sevk edildi.
Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde iddiaya göre seyir halindeki iki otomobil sürücüsü bilinmeyen nedenle tartışmaya başlamış tartışmada sürücülerden biri diğerini takip ederek yol üzerinde sıkıştırmaya çalışmıştı. Trafikteki diğer araçları da tehlikeye atan korku dolu kovalamacada sürücü, tartıştığı kişiye aracıyla birden fazla kez arkadan çarparken bir süre sonra hızını alamayan sürücü, araca yandan çarparak durdurmuştu. Görüntülere ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri sürücünün Ahmet Y.Y. isimli şahıs olduğu tespit etti. Kimliği tespit edilen sürücü, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sürücüye, 7 bin 890 lira ceza kesilirken hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme ve mala zarar verme" suçundan adli işlem başlatıldı. Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan sürücü ekipler tarafından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta Trafikte Tartışan Şahıs Gözaltına Alındı, Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından iki bankaya ait bankamatiklerin ekranları parçalandı. Olayın meydana geldiği bölgede polis ekipleri çalışma başlattı.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla köy köy gezen ekipleriyle kadınlarla buluşarak Kadın Destek Uygulaması (KADES) eğitimi veriyor. Jandarma ekipleri, KADES'in nasıl indirileceği ve kullanılacağı hakkında bilgiler verirken, erkeklerle de temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri düzenliyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa hazırlanacak. Kılıçdaroğlu'na 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
Bursa'da bir kadın, eski nişanlısıyla karşılaşması üzerine KADES uygulamasını kullanarak yardım istedi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek eski nişanlıyı yakaladı.
Sakarya merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, internet siteleri üzerinden arsa satışı yapmak isteyen vatandaşların ilanlarını kopyalayarak sahte ilanlarla iletişime geçen ve kapora talep eden 12 şüpheli gözaltına alındı. 65 vatandaşı 3 milyon 200 bin TL dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İstanbul'da Esenler ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, yasadışı silah ticareti yapan ve il genelinde silahlı suç örgütü faaliyetinde bulundukları iddia edilen 10 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda birçok silah, mermi ve uyuşturucu ele geçirildi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi telefonunu sattığı kişi tarafından sahte dekont ibraz edilerek 38 bin TL dolandırıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davada dosya mütalaaya gönderildi. Kılıçdaroğlu'nun, eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği suçlamasıyla açılan davada, mahkeme duruşmayı erteledi ve mütalaayı hazırlaması için savcıya gönderdi.
İstanbul merkezli 13 ilde yürütülen sahte 'denklik belgesi' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli arasında, kamudan ihraç edilmiş FETÖ üyelerinden holding patronuna, iş adamından avukata kadar birçok sektörden isimler bulunuyor. Şüphelilerin, hileli belgeleri Karadağ ve Kosova'daki eğitim kurumları üzerinden temin ettikleri ortaya çıktı. Soruşturma devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan incelemelerde usulsüzlük ve uyumsuzluk tespit edildi ve soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Yunus Timleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 80 gram esrar bulundu. Araç içerisinde bulunan iki şüpheli şahıs hakkında soruşturma devam ediyor.
Oyuncu Barış Kılıç, 2013 yılında Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in tecavüz görüntülerini çeken kişi olduğuna dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında şikâyetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.
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