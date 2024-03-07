Esenyurt'ta Trafikte Tartışan Şahıs Gözaltına Alındı, Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

3.Sayfa

Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücüyü cadde boyunca takip edip ardından defalarca araca vuran şahıs gözaltına alınırken sürücüye, 7 bin 890 lira ceza kesildi. Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü adliyeye sevk edildi.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde iddiaya göre seyir halindeki iki otomobil sürücüsü bilinmeyen nedenle tartışmaya başlamış tartışmada sürücülerden biri diğerini takip ederek yol üzerinde sıkıştırmaya çalışmıştı. Trafikteki diğer araçları da tehlikeye atan korku dolu kovalamacada sürücü, tartıştığı kişiye aracıyla birden fazla kez arkadan çarparken bir süre sonra hızını alamayan sürücü, araca yandan çarparak durdurmuştu. Görüntülere ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri sürücünün Ahmet Y.Y. isimli şahıs olduğu tespit etti. Kimliği tespit edilen sürücü, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sürücüye, 7 bin 890 lira ceza kesilirken hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme ve mala zarar verme" suçundan adli işlem başlatıldı. Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan sürücü ekipler tarafından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL