Esenyurt\'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, çalışmaların devamında bir evde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 117 fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde durdurulan ticari araçtaki R.E. (20) üzerinde yapılan aramalarda 21,4 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde yapılan baskında Ş.E. (66) isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Adresteki aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 25 adet pompalı tüfek fişeği, 92 adet fişek ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ş.E. serbest bırakılırken, R.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.