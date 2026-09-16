Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda 840 kilo hammadde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda 840 kilo hammadde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Esenyurt\'ta uyuşturucu operasyonunda 840 kilo hammadde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
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İstanbul Esenyurt'ta bir araç ve adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 840 kilogram sentetik ecza hammaddesi ile 800 bin hap ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı. Operasyona katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Uyuşturucunun sadece sokak satıcıları değil baronundan torbacısına finansa kaynağına kadar bu suç zincirin bu karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız" dedi.

İstanbul Esenyurt ilçesinde dün bir araç ve bir adrese yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, 840 kilogram toz halinde sentetik ecza hammaddesi, 800 bin adet sentetik ecza hap, 1 milyon 200 bin adet doluma hazır boş kapsül, 5 adet hap üretim makinesi ele geçirildi. Ayrıca, 2 şüpheli şahıs da yakalandı. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

"Uyuşturucuya topyekün savaş açtık"

Operasyona katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuya topyekun savaş başlattıklarını belirterek, "Uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Bu mücadele sadece İstanbul adına değil, tüm insanlık adına veriyoruz. Uyuşturucunun sadece sokak satıcıları değil baronundan torbacısına finansa kaynağına kadar bu suç zincirin bu karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız. Bu mücadelenin ne kadar önemli olduğunu zaten vatandaşlarımızın bize olan desteğiyle görüyoruz arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Esenyurt, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda 840 kilo hammadde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda 840 kilo hammadde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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