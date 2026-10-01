Esenyurt'ta vinç halatı koptu, yüzlerce kiloluk yükten işçi saniyelerle kurtuldu

Esenyurt'ta vinç halatı koptu, yüzlerce kiloluk yükten işçi saniyelerle kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dün Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde bir inşaat alanında malzeme taşıyan vincin halatı koptu ve yüzlerce kiloluk yük metrelerce yüksekten yere çakıldı. O sırada alanda çalışan bir işçi, yükün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu; yaşanan anlar kameraya yansıdı.
Esenyurt'ta bir inşaat alanında yük taşıyan vincin halatı koptu. Yüzlerce kilo ağırlığındaki inşaat malzemesi metrelerce yüksekten yere çakılırken, bir işçi ezilmekten saniyelerle kurtuldu. O anlar ise kameraya yansıdı.
Olay, dün Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre inşaat malzemelerini üst katlara taşımak için alana gelen vincin, çalışma sırasında halatları koptu. Yüzlerce kilo ağırlığında inşaat malzemesi yere çakılırken, o alanda çalışan bir işçi saniyelerle kurtuldu. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
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