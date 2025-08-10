Esenyurt\'ta Yangın Paniği

Esenyurt'ta 4 katlı binanın son katında yangın çıktı. Kısa sürede dairenin tamamını saran yangın çevrede paniğe neden oldu.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1207'nci sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede dairenin tamamına yayılan yangın çevrede paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL