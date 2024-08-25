Esenyurt'ta yapılan denetimde 4 araç trafikten men edildi, 10 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta yapılan denetimde 4 araç trafikten men edildi, 10 sürücüye ceza kesildi

Esenyurt\'ta yapılan denetimde 4 araç trafikten men edildi, 10 sürücüye ceza kesildi

İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince yapılan denetimde 4 araç trafikten men edilirken, 10 sürücüye toplam 37 bin 160 TL cezai işlem uygulandı. Denetimde ayrıca bir site yönetiminin Özel Güvenlik İzin Belgesi olmadığı tespit edildi ve adli işlem başlatıldı.

25.08.2024 22:24
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İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince yapılan denetimde 4 araç trafikten men edilirken, 10 sürücüye toplam 37 bin 160 TL cezai işlem uygulandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Talatpaşa Mahallesi ve Pınar Mahallesi 1266 Sokak site ve çevresinde denetim yaptı. Özel Güvenlik Büro Amirliği koordinesinde yapılan denetimde bir site yönetiminin Özel Güvenlik İzin Belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Buna rağmen girişte bulunan "Danışma" personellerine Özel Güvenlik Görevlisi faaliyeti yaptırdığından adli işlem başlatıldı. 18.15 - 20.30 saatleri arasında yapılan kontrollerde 144 araç ve 67 motor incelenirken, 526 şahsa da Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapıldı. Uygulamada 4 araç trafikten men edilirken, 10 araca toplam 37 bin 160 TL cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta yapılan denetimde 4 araç trafikten men edildi, 10 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

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