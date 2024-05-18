Esenyurt'ta yol kavgasında motokurye darp edildi, o anlar kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta yol kavgasında motokurye darp edildi, o anlar kamerada

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Esenyurt'ta motokurye ile yol tartışması yaşayan şahıslar, kuryeyi cadde ortasında darp etti. Kavga sırasında kurye bıçaklandı ve o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

18.05.2024 09:33
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Esenyurt'ta yol kavgasında ortalık savaş alanına döndü, o anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta motokurye ile yol tartışması yapan şahsılar, kuryeyi cadde ortasında darp etti. Ortalığın birbirine girdiği kavgada kurye bıçaklanırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki araç sürücüsü ile motokurye arasında yol tartışması çıktı. Tartışma giderek büyürken iki taraf da durarak araçlarından indi. İki taraf da birbirine girerken sürücü ve yanındaki kişiler kuryeyi darp etmeye başladı. Aralarından bir kişi ise elindeki bıçakla motokuryeyi yaraladı. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise konu ile ilgili çalışma yaptı. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olayla ilgili konuşan esnaf Sadık Doğan, "İçeride çalışıyorduk. Motosiklet ile bir kamyonet birbirlerine laf atarak ilerlediler ve durdular. Yol kavgası sebebiyle birbirlerine girmişlerdi. Biz de ayırmaya gittik. Ben kavga edenlerden birisini aldım ve buraya getirdim. Motokurye yaralandı. 5-6 kişi dövmüşler. Ardından polis ve ambulans geldi. Yaralı ambulansla götürüldü. Bıçaklı bir olaydı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta yol kavgasında motokurye darp edildi, o anlar kamerada - Son Dakika

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