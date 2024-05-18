Esenyurt'ta yol tartışması nedeniyle kuryeyi bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta yol tartışması nedeniyle kuryeyi bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta bir yol tartışması sonucunda kuryeyi bıçaklayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda kavga eden tarafların cep telefonu kamerasıyla görüntüleri kaydedildi.

18.05.2024 14:12
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Esenyurt'ta yol tartışması nedeniyle kuryeyi bıçaklayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir aracın sürücüsü ile motokurye M.Ş. arasında yol tartışması çıktı. Tartışma büyürken iki taraf da durarak araçlarından indi. Tarafların kavgasına sürücünün yanındaki kişiler de dahil olarak kuryeyi darp etmeye başladı. Kavga esnasında sürücünün yanındaki S.S. ise elindeki bıçakla motokuryeyi yaraladı. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise konu ile ilgili çalışma yaptı. Yaşanan kavga anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yakalanan şüpheli S.S. emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta yol tartışması nedeniyle kuryeyi bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta yol tartışması nedeniyle kuryeyi bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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