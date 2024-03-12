Eşini öldürdükten sonra pencereden etrafı izlemiş - Son Dakika
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Eşini öldürdükten sonra pencereden etrafı izlemiş

Adıyaman'da, 71 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, adliyeye sevk edildi. Eşini öldürdüğü için pişman olmadığını söyleyen şahsın cinayet sonrası evin penceresinden dışarıyı izlediği anların görüntüleri ortaya çıktı. Abuzer Y., aynı zamanda dehşete düşüren sözler söyleyerek hakim karşısına çıkarıldı.

12.03.2024 20:35
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Eşini öldürdükten sonra pencereden etrafı izlemiş

Eşini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

"Bana diyordu kocam değilsin, böyle diyenin hali budur"

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 71 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, adliyeye sevk edildi. Eşini öldürdüğü için pişman olmadığını söyleyen şahsın cinayet sonrası evin penceresinden dışarıyı izlediği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Kavi Caddesi üzerinde ikamet eden Naile Y. ile eşi Abuzer Y. arasında tartışma çıkmış, iddiaya göre Abuzer Y. tartışma sırasında sert bir cisimle başına vuran eşi Naile Y.'yi eline aldığı bıçakla defalarca bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Naile Y., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince yakalanarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık kontrolüne getirilen Abuzer Y., "Pişman değilim, beni içeriye atsınlar" gibi sözler söyleyerek kan dondurmuştu.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Abuzer Y., sabah saatlerinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adıyaman Adliyesi'ne getirildi.

Pencereden etrafı izledi, dehşete düşüren sözler söyledi

Eşini bıçaklayarak öldüren Abuzer Y.'nin olayı gerçekleştirdikten hemen sonra evin penceresinden dışarıyı izlediği ve kendi kendine bir şeyler söylediği anların görüntüleri ortaya çıktı. Bir yandan pencereden dışarıyı izleyen bir yandan da "İşte bana diyordu kocam değilsin, böyle diyenin hali budur" diyen Abuzer Y., aynı zamanda Kürtçe olarak, "Hadi gidin de rezil olun" gibi sözler kullandı. Yaşanan kan donduran olayın ardından pencereden hem etrafı izleyen hem de dehşete düşüren sözler söyleyen Abuzer Y., Adıyaman Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşini öldürdükten sonra pencereden etrafı izlemiş - Son Dakika

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