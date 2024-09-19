Eşini Öldüren Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika
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Eşini Öldüren Sanığa Ağır Ceza

Eşini Öldüren Sanığa Ağır Ceza

Boşanma aşamasındaki eşini vuran Harun Gül, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

19.09.2024 18:44
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Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Sanık: "Çocuklarım için pişmanım, onların yanında olmadığım için pişmanım"

İSTANBUL - Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşi Serpil Gül'ü aralarında çıkan tartışma sonrası silahla vurarak öldüren Harun Gül, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Arnavutköy'de 10 Ağustos 2024'de boşanma aşamasındaki eşi Serpil Gül'ü çocuğunu sünnet ettireceğini söyleyerek eve çağıran ve aralarında çıkan tartışma sonrası silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Harun Gül'ün yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Harun Gül, vefat eden Serpil Gül'ün müşteki ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da katıldı.

"Olay günü cinnet halindeydim"

Duruşmada savunma yapan sanık Harun Gül, olaydan iki üç gün önce eşine boşanma davası açtığını belirterek, "İş yerini kapattıktan sonra çocuklarımı aldım ve başka bir firmada çalışmaya başladım, 7 ay orada çalıştım. Sonrasında istenmeyen olaylar yaşandı ve hatırlamadığım bir tarihte boşandık. Olay günü cinnet halindeydim, bana ettiği hakaretlerden dolayı o cinnet anında bir şey diyemedim. Suçu işlediğim için pişmanım. Üç tane pırlanta gibi çocuğum var, onlara bakmakla yükümlüyüm. Ben hem anneleri, hem babalarıyım. Bu aşamada çocuklarım mağdurlar. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Müşteki avukatları mahkemede sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatları ise müvekkilinin tahliyesini istedi.

"Çocuklarım için pişmanım"

Duruşmada son sözü sorulan sanık, "Keşke bunların hiçbiri olmasaydı. Bu olay yaşanmadan önce keşke ben ölseydim ama pişmanım. Çocuklarım için pişmanım, onların yanında olmadığım için pişmanım" dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Harun Gül'ün, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Harun Gül'ün ayrı yaşadığı eşi Serpil Gül'ü, çocuğu M.M.'yi sünnet ettireceğini söyleyerek çağırdığı, olay günü bulundukları evde aralarında tartışma çıktığı, Serpil Gül'ün evden çıkıp kaçmaya çalıştığı, şüpheli Harun Gül'ün ise piyasadan temin ettiği silah ile Serpil Gül'e ateş ettiği, Serpil Gül'ün yere düştüğü, şüphelinin ise silahı doldur boşalt yöntemiyle 2 el daha ateş ederek ölümüne neden olduğu aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Harun Gül'ün ölen kadının başında beklediği, Serpil Gül'ün eve gelmesini sağladıktan sonra silahıyla ateş ettiği ve kadının kafa kısmına şiddetli kararlılıkla 2 el daha ateş ettiği ve eylemini belirli bir planla işlediği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Harun Gül'ün 'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşini Öldüren Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika

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