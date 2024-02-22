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Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar edip sırra kadem basan kadın 9 gündür aranıyor

SAKARYA - Sakarya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini ihbar ettikten sonra sırra kadem basan 53 yaşındaki kadın, 9 gündür her yerde aranıyor. Sakarya Nehri'nde havadan, karadan, su altı ve üstünde yapılan çalışmalarda ekipler henüz bir bulguya rastlamadı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Şubat'ta Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde ikamet eden 53 yaşındaki Leyla Demir, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini söyleyerek yardım talep etti. İhbarı alan Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının yaşadığı eve gitti. Demir'in eşinin ise ekiplere, tartıştıklarını ve karısının evi terk ettiğini söylediği öğrenildi. Leyla Demir'in telefon sinyalini takip eden ekipler, telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında buldu. Adeta sırra kadem basan kadın, çalışmaların 9'uncu gününde de her yerde aranıyor. Sakarya Nehri'nde havadan, karadan, su altı ve üstünde yapılan çalışmalarda ekipler henüz bir bulguya rastlamadı.