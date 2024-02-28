Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti: Nehirde cansız bedeni bulundu
Ekipler günlerdir onu arıyordu: Telefonu ve başörtüsünün bulunduğu bölgenin 17 kilometre uzağında bulundu
SAKARYA - Sakarya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini ihbar ettikten sonra ortadan kaybolan 53 yaşındaki kadının cansız bedeni 16 gün sonra Sakarya Nehri'nde bulundu. Talihsiz kadının cansız bedeni, telefonu ve başörtüsünün bulunduğu bölgenin yaklaşık 17 kilometre uzaklığında bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 13 Şubat'ta Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde ikamet eden 53 yaşındaki Leyla Demir, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini söyleyerek yardım istedi. İhbarı alan Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının yaşadığı eve gitti. Demir'in eşinin ekiplere tartıştıklarını ve karısının evi terk ettiğini söylediği öğrenildi. Leyla Demir'in telefon sinyalini takip eden ekipler, telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında buldu.
Sırra kadem basan kadın için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve sivil toplum kuruluşları, günlerdir Sakarya Nehri'nde havadan, karadan, su altı ve üstünde çalışma yürüttü. Devam eden çalışmalar neticesinde Demir'in cansız bedeni, telefonu ve başörtüsünün bulunduğu bölgenin yaklaşık 17 kilometre uzaklığında bulunan bir taş ocağı mevkiinde bulundu. Sudan çıkarılan Demir'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
Öte yandan, cansız bedeni nehirde bulunan kadının ihbarı sonrasında gözaltına alınan eşi ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.
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