Eski AK Partili Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, Gölette Bulundu - Son Dakika
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Eski AK Partili Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, Gölette Bulundu

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in cenazesi, Suğla Yaylasında gölette bulundu. Cenaze, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Civelek'in boğularak öldüğü tespit edildi.

13.11.2024 19:31
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Gölette cenazesi bulunan AK Partili eski Belediye Başkanı, toprağa verildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Suğla Yaylasında gölette cenazesine ulaşılan eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in cenazesi, kılınan namazı sonrasında toprağa verildi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 2004-2024 yılları arasında AK Parti'den 4 dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Osman Nuri Civelek'in yakınları, kendisinden bir süre haber alamaması üzerine kayıp ihbarında bulundu. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarının ardından Osman Nuri Civelek'in cenazesi, Azdavay ilçesine bağlı Suğla Yaylasında gölette bulundu. JAK, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışmasının ardından Civelek'in cenazesi, göletten çıkartıldı. Azdavay Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan Civelek'in cenazesi, buradan alınarak Azdavay Belediyesine getirildi. Azdavay Belediye Başkanlığı önünde düzenlenen törenle alınan helallik sonrasında Civelek'in cenazesi, Merkez Camisine getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Civelek'in cenazesi, Azdavay'a bağlı Evlek köyünde aile kabristanlığında defin edildi.

Üç çocuk babası Civelek'in cenazesine, Vali Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcımız Ercan Ceylan, İl Jandarma Komutanı Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçe belediye başkanları ile siyasi parti il ve yöneticileri, ilçe halkı ve yakınları katıldı.

Öte yandan hastanede yapılan otopsi raporuna göre, eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in boğularak öldüğü belirlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski AK Partili Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, Gölette Bulundu - Son Dakika

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