Eski AK Partili Meclis Üyesi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü eski AK Partili Esenköy Belediyesi Meclis üyesi Osman Akın son yolculuğuna uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, dün Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Osman Akın (58) idaresindeki 77 ACF 753 plakalı motosiklet önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motordan düşen Akın, olay yerinde hayatını kaybetti. Yalova'nın sevilen simalarından olan Akın'ın cenaze namazı bugün Esenköy Meydanı'nda öğle namazına müteakip kılındı. Cenazede Akın ailesi, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Osman Akın, Esenköy Belde Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye merhumun yakınlarının yanı sıra, belde halkı, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt ve eski AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel de katıldı. - YALOVA