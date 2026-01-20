Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti - Son Dakika
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
20.01.2026 22:56
Eski CHP'li Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak hayatına son verdi. Baykal'ın kardeşinin de geçtiğimiz sene bir not bırakarak intihar ettiği öğrenildi.

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'dan acı haber geldi. Baykal, hayatına son verdi.

KARDEŞİ GİBİ İNTİHAR ETTİ

Burçin Baykal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. Baykal'ın kardeşiyle ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Baykal'ın kardeşinin de geçtiğimiz sene intihar notu bırakarak hayatına son verdiği öğrenildi.

2021!DE TUTUKLANMIŞTI

Baykal, 2021'de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Erkan Karaarslan suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bir süre tutuklu kalan Baykal, 2023'te serbest bırakılmıştı.

