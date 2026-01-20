Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'dan acı haber geldi. Baykal, hayatına son verdi.
Burçin Baykal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. Baykal'ın kardeşiyle ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Baykal'ın kardeşinin de geçtiğimiz sene intihar notu bırakarak hayatına son verdiği öğrenildi.
Baykal, 2021'de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Erkan Karaarslan suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bir süre tutuklu kalan Baykal, 2023'te serbest bırakılmıştı.
