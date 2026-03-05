Eski Başsavcıvekili Sakınan Tutuklandı

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ yargı yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 10 yıldır aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, emniyetteki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Sakınan, tutuklama talebiyle Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi. Sakınan, ifadesinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklandı. - ANKARA
