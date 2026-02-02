4 aydır tutuklu bulunan eski belediye başkanı için karar verildi

Kırıkkale'de "icbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamında 4 aydır cezaevinde bulunan eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte tutuklu 4 sanık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanması sürüyor. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Sungur, U.B., S.A., O.U., C.Y. ile tutuksuz sanık Ö.B. ve müşteki C.S., SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanıklar Y.N.Y., D.A., E.Y., Z.Ç. ve M.S. ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, sanıklar, tanıklar ve avukatların beyanlarını aldı. Yapılan değerlendirme sonucunda Ahmet Sungur ile U.B., S.A., O.U. ve C.Y.'nin adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliyesine karar verildi. Duruşma, 26 Şubat tarihine ertelendi.