3. Sayfa

4 aydır tutuklu bulunan eski belediye başkanı için karar verildi

02.02.2026 19:26  Güncelleme: 19:41
Kırıkkale'de 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında 4 aydır cezaevinde bulunan eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte 4 sanık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de "icbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamında 4 aydır cezaevinde bulunan eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte tutuklu 4 sanık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanması sürüyor. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Sungur, U.B., S.A., O.U., C.Y. ile tutuksuz sanık Ö.B. ve müşteki C.S., SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanıklar Y.N.Y., D.A., E.Y., Z.Ç. ve M.S. ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, sanıklar, tanıklar ve avukatların beyanlarını aldı. Yapılan değerlendirme sonucunda Ahmet Sungur ile U.B., S.A., O.U. ve C.Y.'nin adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliyesine karar verildi. Duruşma, 26 Şubat tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 19 Eylül 2025 tarihinde eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte toplam 11 şüpheli gözaltına alınmış, Sungur ve 4 kişi tutuklanmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Z.Ç. ile E.S. hakkında ise yardım eden sıfatıyla 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Sungur, Kırıkkale, Belediye, 3. Sayfa, Yahşihan, Mahkeme, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • bilgin pay bilgin pay:
    TCK'nın 250. maddesine göre; kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine veya gösterdiği bir başkasına yarar sağlaması ya da bu yolda vaatte bulunması için bir kimseyi zorlaması veya zorunda bırakması durumunda icbar suretiyle irtikap suçu oluşur 1 1 Yanıtla
  • mehmet karatas mehmet karatas:
    Yahşihan öğrencilerin sayesinde Kırıkkalenin çayyolu oldu. Bu rant başkanları çıldırtınca sonuç vahim oldu. 2 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    darısı CHP belediye başkanları na.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
