Dün CHP\'li Ahmet Kaya\'yı ziyaret etti, bu sabah gözaltına alındı

Eski milli boksör olan ve özel bir televizyon kanalında yayınlanan yarışmayla da tanınan ve bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Adem Kılıççı'nın dün Trabzon'da CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve uyarıcı madde soruşturması çerçevesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında boksör Adem Kılıççı'nın da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, kullanmak ve kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü, operasyonlarda toplam 19 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Öte yandan, Kılıççı'nın dün Trabzon'da Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret ettiği ve bu ziyaretin Başkan Kaya'nın sosyal medya hesabından paylaşıldığı gözlendi. Adem Kılıççı'nın Trabzon'da bu sabah söz konusu soruşturma ile ilgili gözaltına alınarak işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildiği öğrenildi. - TRABZON