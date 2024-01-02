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Eski eşini öldüren, arkadaşını da yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eski eşini öldüren, arkadaşını da yaralayan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde caddede karşılaştığı eski eşini pompalı tüfekle ateş ederek öldüren, kendisine engel olmaya çalışan arkadaşını da yaralayan zanlı tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden Arzu Çınar'ın yanı sıra yaralanan K.U. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Yasin D. ise gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

02.01.2024 - 17:56,
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Eski eşini öldüren, arkadaşını da yaralayan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde caddede karşılaştığı eski eşini pompalı tüfekle ateş ederek öldüren, kendisine engel olmaya çalışan arkadaşını da yaralayan zanlı tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin D. yanında bulunan arkadaşı K.U. ile birlikte otomobiliyle seyir halindeyken eski eşi Arzu Çınar'ı gördü. Otomobilden inen Yasin D., yanına gittiği Arzu Çınar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yasin D. araçta bulunan pompalı tüfeği alarak Arzu Çınar'a ateş etti. Şüpheli, kendisine engel olmaya çalışan arkadaşı K.U.'yu da bacağından vurdu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı, Yasin D. ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Arzu Çınar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yasin D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski eşini öldüren, arkadaşını da yaralayan şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eski eşini öldüren, arkadaşını da yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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