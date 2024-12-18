Eski Eşinin Aracını Kundaklayan Şüpheli Tutuklandı

3.Sayfa

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski eşinin otomobilini ateşe verip kaçan ve daha sona polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi gece saat 03.20 sıralarında ilçeye bağlı İnönü Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Y.K., eski karısı C.K.'ye ait park halindeki 35 EE 023 plakalı otomobili ateşe verdi. Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi takibe aldı. Adresi belirlenen Y.K., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kundaklanma anı ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansırken, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR