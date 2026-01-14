Ümit Karan\'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu soruşturması kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ÜMİT KARAN HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltı yaşandı. Soruşturmada eski Milli Futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı. Karan'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.

ÜMİT KARAN KİMDİR?

Ümit Karan, 1 Ekim 1976 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde doğan, Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden biri ve teknik direktördür. Profesyonel kariyerine Gençlerbirliği'nde parlayarak başlayan Karan, asıl büyük çıkışını ve efsaneleşme sürecini 2001 yılında transfer olduğu Galatasaray çatısı altında gerçekleştirmiş; burada kazandığı şampiyonluklar ve özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı kritik gollerle taraftarın sevgilisi haline gelmiştir.

Estetik rovaşataları, güçlü fiziği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle tanınan eski millî futbolcu, kariyeri boyunca Ankara spor ve Eskişehirspor gibi kulüplerde de forma giydikten sonra futbolu bırakmış, ardından teknik direktörlük ve spor yorumculuğu yaparak futbolun içinde kalmaya devam etmiştir.