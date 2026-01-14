Ümit Karan'a havalimanında gözaltı - Son Dakika
3-sayfa

14.01.2026 20:09  Güncelleme: 20:21
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Ümit Karan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu soruşturması kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltı yaşandı. Soruşturmada eski Milli Futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı. Karan'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.

ÜMİT KARAN KİMDİR?

Ümit Karan, 1 Ekim 1976 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde doğan, Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden biri ve teknik direktördür. Profesyonel kariyerine Gençlerbirliği'nde parlayarak başlayan Karan, asıl büyük çıkışını ve efsaneleşme sürecini 2001 yılında transfer olduğu Galatasaray çatısı altında gerçekleştirmiş; burada kazandığı şampiyonluklar ve özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı kritik gollerle taraftarın sevgilisi haline gelmiştir.

Estetik rovaşataları, güçlü fiziği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle tanınan eski millî futbolcu, kariyeri boyunca Ankara spor ve Eskişehirspor gibi kulüplerde de forma giydikten sonra futbolu bırakmış, ardından teknik direktörlük ve spor yorumculuğu yaparak futbolun içinde kalmaya devam etmiştir.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Zeynep Ece Aydın Zeynep Ece Aydın:
    gündemi nasıl değiştireceklerini şaşırdılar 24 31 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    İspanyol polisi dün baskın yaptığı Brezilya'dan gelen gemide 100 ton kokain buldu. Gemiyi işleten bir Türk firması. Ümit Karan mı? Boşverin onu. 1 3
  • Recep Kocak Recep Kocak:
    kaçarken yakalandı kral 9 13 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak Yusuf Çakmak:
    ooo Ümit bey hayırlı işler 13 7 Yanıtla
  • 232/orhan 232/orhan:
    nereye böyle daha karpuz kesecektik 8 4 Yanıtla
  • Mustafa Iper Mustafa Iper:
    arkadaş nedir bu bütün parayı bulanlar hep bunları mı kullanıyor lar pes doğrusu. çok para demek ki insanı şaşırtıyor. 11 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
