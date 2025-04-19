Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı - Son Dakika
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Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı

Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı

Eski Devlet Hava Meydanları İşletme (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında bulunulan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Banka kasasında 26 kilo altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirilen Acar, çıkarıldığı mahkemece "rüşvet ve yolsuzluk" suçundan tutuklandı. Sadece kasadaki varlıkların karşılığı 160 milyon lirayı buluyor.

19.04.2025 09:26
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Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan eski Devlet Hava Meydanları İşletme Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın kasasından servet çıktı.

26 KİLO ALTIN, 1 MİLYON DOLAR, 120 BİN EURO...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde eski Devlet Hava Meydanları İşletme Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'a ait kasada 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin euro bulunduğu tespit edildi.

DİJİTAL VARLIKLARI DA MERCEK ALTINDA

İşlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Acar, çıkarıldığı mahkemece "rüşvet ve yolsuzluk" suçundan tutuklandı. Acar'ın dijital varlıkları da mercek altına alınırken, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) yurt içi ve yurt dışındaki kripto para hesapları ile muhtemel soğuk cüzdanlarda tutulan dijital varlıkların tespiti için de çalışma yürüttüğü öğrenildi.

PARALAR HAZİNEYE AKTARILABİLİR

Acar hakkında yürütülen soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, rüşvet ve yolsuzluk iddialarının mahkemece sabit görülmesi halinde ele geçirilen tüm menkul varlıkların kamu yararına devlet hazinesine aktarılması bekleniyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Kubilay Turkyilmaz:
    TÜRKİYE DE Kİ İNSANLAR YOLSUZLUK HIRSIZLIK RÜŞVET İRTİKAP ADAM KAYİRMA LİYAKATSİLİK ,STOKCULUK,FİRSATCİLİK HARAM YEME ALIŞKANLIĞINI BİRAKMADİGİ MUDDET NE EKONOMİ DUZELİR NEDE KİMSENİN KİMSEYE GÜVENİ KALIR 98 2 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    Melih Gökçek ve Osman Gökçek marsı parsel mişler 72 22 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Soysuza asillik yapıştırsan tutmaz. 69 0 Yanıtla
  • Cafer Ünal:
    Gavurun dini hak olsa cennete gider...her tarafta yolsuzluk, rüşvet ve haram paçalardan akıyor..Kime guven kaldı bilmiyoruz.Sakallı görsek 2 kere düşünüyoruz, hak diyen olsa acaba mı? Diyoruz ..ticarette yemin edenlerden kaçar olduk...Allah bunları kahretsin... 67 1 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Milletin parasını hortumlayan gavatlari tutuklayin 67 0 Yanıtla
  • 159756Sr:
    tipe bak sana abi sakalla kamufle etmeye çalıştığı suratta o potansiyel var herifin 62 1 Yanıtla
  • Cafer Ünal:
    Devlet malından bir hırka çalan şehit olsa bile cennete giremez. Hz Muhammed (s.v) sahih bir hadis tir. 59 2 Yanıtla
  • Yüksel Ata:
    Yüzükten sonra saymayı bıraktık Hamdolsun! 29 5 Yanıtla
  • Oa343862!:
    sakal var ,bıyık var Alnıda secdeye geliyordur sonuç bu ,Ülke Allahı kullanıp köşeyi dönen Allahsizlarin cirit attığı bir Ülke oldu. Bu millete musteak. İslam coğrafyası bu demek o kadar 26 4 Yanıtla
  • BRAVL STARS:
    Ye müdürüm ye sen de ye. Hacca gider tövbe eder affolursun( defolursun) 21 4 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Yarın üç gün sonra altınlar sizin olsun, beni affedin pişmanım der dışarı çıkar. Bunlar da başka ülkeye büyükelçi olarak atamasını yaparlar 20 3 Yanıtla
  • Sadık Direk:
    26 kg altin milyon dolar pozisyonu daire başkanı Allahım ülkemizi hırsızlardan sen koru biz ülke olarak beceremiyoruz 22 0 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Hangi hükümet döneminin bürokratı bu arkadaş, ani yolsuzluk yoktu, mutlak iktidarın olduğu yerde mutlak yolsuzluk kaçınılmazdır. Çünkü denetimi yapan kurumlar, hukukta mutlak iktidarın elindedir 19 0 Yanıtla
  • 343434aslan:
    Devletin atadığı herkes belediye başkanları dahil bütün partililer müdürler herkes rant peşinde helal haram demiyorlar Allah korkusu yok tabi düzggünleride var fakat çok az ülkeme yazık açgözlü doymak bilmeyen vatan hainleri 16 0 Yanıtla
  • Mert Can:
    Hep bunlar Kılıçdaroğlu'nun işleri ,:; Haaa haaaa haaaa 12 1 Yanıtla
  • leverboy kara:
    Hırsız hırsızdır ayrım gayrım yok eko nasıl calmışsa hapse girmişse buda calmış hapse girecek 4 4 Yanıtla
  • ABDULLAH YAYLA:
    Altın. 6 0 Yanıtla
  • Mary Katrina:
    bu arkadaşı kim atıyor hepimiz biliyoruz gidin ona sorun bu adam senin imzan ile atanmadımı diye baştan aşşağı kokan bir sistem bunu öneren bakanıda sorguya çekeceksin 1 0 Yanıtla
  • Flankes0107:
    çalan çalana çünkü bunların mantalitesinde çalmayan namuszudur 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı - Son Dakika
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