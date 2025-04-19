Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan eski Devlet Hava Meydanları İşletme Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın kasasından servet çıktı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde eski Devlet Hava Meydanları İşletme Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'a ait kasada 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin euro bulunduğu tespit edildi.
İşlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Acar, çıkarıldığı mahkemece "rüşvet ve yolsuzluk" suçundan tutuklandı. Acar'ın dijital varlıkları da mercek altına alınırken, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) yurt içi ve yurt dışındaki kripto para hesapları ile muhtemel soğuk cüzdanlarda tutulan dijital varlıkların tespiti için de çalışma yürüttüğü öğrenildi.
Acar hakkında yürütülen soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, rüşvet ve yolsuzluk iddialarının mahkemece sabit görülmesi halinde ele geçirilen tüm menkul varlıkların kamu yararına devlet hazinesine aktarılması bekleniyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı - Son Dakika
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