Eski Kız Arkadaşının Sevgilisinin Aracına Bomba Düzenekli Torpil Kuran Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Eski Kız Arkadaşının Sevgilisinin Aracına Bomba Düzenekli Torpil Kuran Şüpheli Tutuklandı

Eski Kız Arkadaşının Sevgilisinin Aracına Bomba Düzenekli Torpil Kuran Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına torpille bomba düzeneği kuran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli hakkında paniğe sevk etme ve terör suçlamaları başta olmak üzere 6 ayrı suçlama bulunuyor.

01.05.2024 19:33
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına torpille bomba düzeneği kuran şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Batuhan Y., aracını yağ kaçağı olduğu gerekçesiyle sanayi sitesine götürdüğünde hayatının şokunu yaşadı. Ustanın lifte kaldırarak inceleme yaptığı aracın altında torpil ile üzerine yağ dökülerek patlaması hedeflenen bir bomba düzeneği olduğu görüldü.

Ekiplerce bomba düzeneğinin imha edilmesinin ardından derinleştirilen soruşturmada Batuhan Y.'nin kız arkadaşı Rabia S.'nin eski erkek arkadaşı Serdar E.'den (24) şüphelenilince şahıs gözaltına alındı. Üst aramasında eski kız arkadaşı Rabia S.'nin evine ait kroki çıkan Serdar E., sevk edildiği Karadeniz Ereğli Adliyesi'nde kaçma şüphesi ve delilleri karartma şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serdar E. hakkında halkı paniğe sevk etme ve terör suçlamaları başta olmak üzere 6 ayrı suçlamanın bulunduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski Kız Arkadaşının Sevgilisinin Aracına Bomba Düzenekli Torpil Kuran Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Kız Arkadaşının Sevgilisinin Aracına Bomba Düzenekli Torpil Kuran Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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