İmamoğlu davasında Taşkın: Suçlamaları reddettim

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 40. oturumunda savunma yapan eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü tutuklu sanık Serdal Taşkın, hakkındaki iddiaları reddetti.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 40. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü tutuklu sanık Serdal Taşkın savunma yaptı. Sanık Serdal Taşkın hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede Beylikdüzü yapılanmasından itibaren örgüt içerisinde bulunduğu, Beylikdüzü yapılanması döneminde kendisine ait olan Elapro Ajans unvanlı firmayı işlettiği belirtilmişti. Taşkın'ın örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasından sonra Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine getirildiği, burada Murat Ongun ile birlikte hareket ederek usulsüz ihaleler düzenlendiği iddianamede aktarılmıştı. İddianamede Sanık Taşkın'ın ihalelerin örgüt ile iltisaklı şahıslara verilmesini sağladığı, 'sisteme' para aktarmak için Kültür A.Ş. içerisinden para çıkartılması amacıyla gerçeğe aykırı faturalar kestirdiği de belirtilmişti.

"2015 ve 2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi ile çalıştık"

İddianamedeki suçlamalara karşı savunma yapan sanık Serdal Taşkın "2014 yılında oturduğum ilçe olan Beylikdüzü'nde CHP ilçe başkanlığı seçimlerinin ses ve sahne organizasyonlarını yaptım. Bu seçimlerin yapılması sırasında Ekrem İmamoğlu'yla tanıştım. Kendisini ilk kez bu kongrede tanıdım. 2015 yılında Ekrem Bey'in belediye başkanı seçilmesinden yaklaşık 6 ay sonra şirketime LED ekran ve ses sistemi sağlayan bir firmanın sahibi olan arkadaşımın haber vermesi üzerine Beylikdüzü Belediyesi'nin açmış olduğu kamuya açık kültür ve sanat organizasyonları ihalesine girdim. Açık ihale olarak yapılan bu ihaleyi kazanarak, Beylikdüzü Belediyesi'nin kültür ve sanat organizasyonlarını yapmaya başladım. 2015 ve 2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi ile çalıştık. Beylikdüzü Belediyesi'nden elde ettiğimiz gelir, şirketimin yıllık cirosunun yaklaşık yüzde 20'sini geçmemiştir. 2019 yılında İBB seçimlerinden hemen önce Beylikdüzü Belediyesi'yle olan tüm yükümlülüklerimizi bitirdik ve daha sonra Beylikdüzü Belediyesi'yle bir daha çalışmadık" dedi.

"Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü görevinden 2020'de ayrıldım"

Taşkın, "Ekrem Bey, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten bir müddet sonra iştirakler koordinatörlüğünden iş teklifi aldım. İki kez iş görüşmesi için mülakata girdim. Görüşmeler sonucunda 2019 Ağustos ayının sonlarına doğru Kültür A.Ş. Genel Müdürü olarak göreve başladım. Göreve başlamadan hemen önce şirketimi eşime devrettim. 14 aya yakın görev aldığım Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü görevinden Ekim 2020 tarihinde ayrıldım. Gözaltına alındığım 19 Mart 2025 tarihine kadar da Erzincan'da çiftçilik yaparak yaşadım. Vatan Emniyet ve Çağlayan Adliyesi'nde yapılan sorgulamada iddianamede üzerime isnat edilen 5 eylem hakkında hiçbir soru sorulmadı. Sadece tanık ve gizli tanıkların beyanları hakkında sorular soruldu. Hiçbir somut delil tarafıma gösterilmedi" ifadelerini kullandı.

"Kamu kurum, kuruluşları aleyhine 490 milyon zarar olduğu iddiasıyla suçlanıyorum, bu iddiayı kesinlikle reddediyorum"

Suçlandığı eylemler hakkında konuşan tutuklu sanık Taşkın, "Eylem 61 ana ihale. İBB mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan alanlarda mevcut ve tesis edilecek olan 2 bin adet raket tipi reklam uygulaması ile 400 adet megalight tipi reklam uygulamasının 10 yıl süreyle işletmeye verilmesi işi. Bu eylemde Kültür A.Ş. yönünden hileli işlemler nedeniyle kamu kurum, kuruluşları aleyhine 490 milyon 996 bin 653 TL zarar olduğu iddiasıyla suçlanıyorum. Bu iddiayı kesinlikle reddediyorum. İBB tarafından 2886 sayılı Yasa'nın ilgili hükümlerine uygun olarak kamuya ilan edilen, herkesin katılımına açık ve şeffaf bir şekilde yapılan bu ihaleyi Kültür A.Ş. İhale Müdürlüğü'nün yetkilileri tarafından verilen 61 milyon TL yıllık ücretle kazanmıştır" şeklinde savunma yaptı.

"Ortada bir zarar bulunmamaktadır"

Taşkın savunmasının devamında, "İddianamede kamu zararı olduğu iddia edilmişse de bunun neye göre hesaplandığı belli değildir. Yapılan bir işin karşılığı olan bir tutarın kamu zararına konu edilmesi abesle iştigaldir. İBB tarafından belirlenen tüm yükümlülükler Kültür A.Ş. ve alt yüklenici şirketler tarafından yerine getirilmiş olduğundan ortada bir zarar bulunmamaktadır. Kültür A.Ş. tarafından sunulmayan bir hizmet için şirketlerin ödeme yapması ticaretin olağan akışına aykırıdır. Ticari bir sözleşmeye konu olan hak ve edinimlerle ilgili konular ticaret hukukunun konusu olduğu için rüşvet alma veya suç gelirinin aklanması suçuna konu edilmesi, kamu personeli olmayan iştirak şirketi yöneticileri yönünden söz konusu değildir. Ayrıca iddianın sadece tanık anlatımları ve duyumlara dayanması hukuki değildir" dedi.

Serdal Taşkın'ın savunmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi. Aranın ardından tutuklu sanık Taşkın'ın avukatlarının savunma yapması bekleniyor. - İSTANBUL