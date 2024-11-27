Eski Milletvekili İntihara Teşebbüs Etti - Son Dakika
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Eski Milletvekili İntihara Teşebbüs Etti

Eski Milletvekili İntihara Teşebbüs Etti

MHP'li eski milletvekili Kamil Erdal Sipahi, çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulundu.

27.11.2024 09:46
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TBMM 23. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili olan ve daha sonra İYİ Parti'ye katılan Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi (76), iddiaya göre çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Sipahi'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İzmir Karşıyaka'da ikamet eden Eski Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Sipahi'nin Karşıyaka'da bulunan evine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Görevlilerin uzun süre zile basmasına rağmen evin kapısı açılmayınca çilingir yardımıyla daireye girildi. Sipahi, yerde hareketsiz şekilde yatar durumda bulundu.

Evde yalnız yaşadığı belirlenen Sipahi, ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Sipahi'nin çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği değerlendiriliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski Milletvekili İntihara Teşebbüs Etti - Son Dakika

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