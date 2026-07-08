Eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan hayatını kaybetti

Eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan hayatını kaybetti
08.07.2026 23:30  Güncelleme: 23:39
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Balıkesir'in eski milletvekili ve Bandırma Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 19, 23 ve 24. Dönem milletvekili olan Öztaylan'ın cenazesi 10 Temmuz Cuma günü toprağa verilecek.

Balıkesir'in önceki dönem milletvekillerinden ve eski Bandırma Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

19, 23 ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekilliği ile Bandırma Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Öztaylan'ın vefatı, ailesi tarafından duyuruldu. Öztaylan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan'ın babasıydı.

Mehmet Cemal Öztaylan'ın cenazesi, 10 Temmuz Cuma günü Bandırma Merkez Haydar Çavuş Camii'nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Bandırma Tekke Hacı Ali Rıza El-Bezzaz Camii Kabristanı'nda toprağa verilecek.

Mehmet Cemal Öztaylan'ın vefatı, başta ailesi ve yakınları olmak üzere siyaset camiası ile Bandırma'da büyük üzüntüye neden oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Mehmet Cemal Öztaylan, Yerel Haberler, Milletvekili, Balıkesir, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan hayatını kaybetti - Son Dakika

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