Eski MÜSİAD Başkanı Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski MÜSİAD Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) suç duyurusunda bulunması üzerine bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin usulsüz şekilde banka hesaplarıyla izinsiz ve kaldıraçlı alım satım yaptığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Rize milletvekili ve eski MÜSİAD Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu dün Ankara'da gözaltına alınarak, İstanbul'a getirilmişti. Bayramoğlu, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren Bayramoğlu, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL