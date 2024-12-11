Eski Savunma Bakanı Tutuklandı - Son Dakika
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Eski Savunma Bakanı Tutuklandı

Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, sıkıyönetim soruşturması kapsamında tutuklandı.

11.12.2024 03:34
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetimdeki rolü nedeniyle daha önce gözaltına alınan eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, mahkeme kararı ile tutuklandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetim sonrasında başlatılan soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

Yoon'a sıkıyönetim ilan etme tavsiyesinde bulunduğu iddia edilen ve gelen tepkilerin ardından görevinden istifa eden eski Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Seul Bölge Mahkemesi kararıyla resmen tutuklandı. Mahkeme, tutuklama kararının "suçlamalara dair mevcut deliller, suçlamaların ağırlığı ve delilleri yok etme endişesi göz önünde bulundurularak" alındığını açıkladı. Kim, sıkıyönetim soruşturması kapsamında mahkeme kararı ile tutuklanan ilk yetkili oldu. 8 Aralık'ta gönüllü olarak savcılığa ifade veren Kim, ifadesinin ardından gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından Kim'e, "Yoon'un ayaklanma başlatmasına yardım etme" ve "yetkisini kötüye kullanma" suçlamaları yöneltilmişti.

Tutuklama talebi içeren tasarı mecliste kabul edilmişti

Son olarak dün, muhalefet partileri aralarında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un da bulunduğu 8 üst düzey yetkilinin tutuklanması talebini içeren bir karar tasarısını Ulusal Meclis'e sunmuştu. Tasarı, 94'e karşı 191 oyla kabul edilirken, 3 milletvekili ise çekimser oy kullanmıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

Güney Kore, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Hukuk, seul, Son Dakika

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