Adana'nın Kozan ilçesinde eski sevgilisinin kardeşini tabancayla vurup kaçtıktan sonra polisin havaya ateş etmesi sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.
Kozan ilçesinde 9 Aralık akşamı ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Tacikistan Sokak'ta Servet A. eski kız arkadaşının kardeşi Berkay T.'yi vurup kaçmış polislerin havaya ateş açması sonucu yakalanmıştı. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Eski Sevgilisinin Kardeşini Vuran Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?