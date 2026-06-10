Eski belediye başkanına 60 yıl hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski belediye başkanına 60 yıl hapis cezası

Eski belediye başkanına 60 yıl hapis cezası
10.06.2026 16:08  Güncelleme: 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve iki sanık, nitelikli dolandırıcılık suçundan 60'ar yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklanmalarına karar verildi.

Mersin'in eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve birlikte hareket ettikleri iddia edilen sanıklara 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 60'ar yıldan fazla hapis cezası verilerek, tutuklanması kararlaştırıldı.

Önceki dönem Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile birlikte yönetim kurulu üyesi İbrahim T. ve şirket danışmanı Ziya K. hakkında, belediyeye ait Tarsus TESKİ A.Ş. üzerinden 2021 yılında yapılan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili Tarsus 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'dolandırıcılık' davasının karar duruşması görüldü. Karar duruşmasına sanıklardan İbrahim T. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti karara vereceğini belirterek savcıdan mütalaasını istedi. Savcı mütalaasında, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 158/1.h maddesinde düzenlenen 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık' suçunu işledikleri ayrıca sanık Haluk Bozdoğan, Ziya K. ve İbrahim T.'nin birlikte üzerlerine atılı 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediklerinin anlaşıldığından 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 158/3 maddesinde düzenlenen nitelikli halin uygulanması gerektiği sabit olmakla sanıkların eylemlerine uyan TCK'nın 158/1.h 158/3 maddeleri uyarınca cezalandırılıp tutuklanmasını talep etti.

Taraf avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Kararda mahkeme heyeti, eski Başkan Bozdoğan'ın da aralarında bulunduğu 3 sanığa da 60 yıl, 7 ay 15 gün hapis cezası, ayrıca 575'er bin TL'de para cezası verdi. Ayrı ayrı 60 yıldan fazla ceza alan sanıkların tutuklanması içinde yakalama kararı çıkarıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Haluk Bozdoğan, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Tarsus, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski belediye başkanına 60 yıl hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı
Ağ Nene Tepesi’nin traverten güzelliği Ağ Nene Tepesi'nin traverten güzelliği
Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı
Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar Kim olduklarına çok şaşıracaksınız Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız
Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi

15:50
İşte Dünya Kupası’ndaki ilk maçımızı yönetecek hakem
İşte Dünya Kupası'ndaki ilk maçımızı yönetecek hakem
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
15:22
Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ı cuma günü açıklayacak
Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı cuma günü açıklayacak
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 16:14:10. #.0.4#
SON DAKİKA: Eski belediye başkanına 60 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.