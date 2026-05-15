Samsun\'da şoför eski uzman çavuş depoda ölü bulundu

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde eski uzman çavuş olduğu öğrenilen bir kişi, çalıştığı iş yerinin deposunda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, İstiklal Mahallesi 2101. Cadde’de bulunan bir iş yerinin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eski uzman çavuş olduğu öğrenilen ve yaklaşık iki yıldır aynı iş yerinde şoför olarak çalışan Sinan M. (48), depo kısmında mesai arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çarı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAFASINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sinan M.’nin tabancayla kafasından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İlk incelemelerde Sinan M.’nin kendisini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Sinan M.’nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.