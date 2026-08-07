Eskipazar'da Anız Yangını - Son Dakika
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Eskipazar'da Anız Yangını

Eskipazar\'da Anız Yangını
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Eskipazar'da çıkan anız yangınında 3 dönüm arazi ve bir traktör yandı. İnceleme sürüyor.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan anız yangınında 3 dönüm arazi zarar görürken, alevlerin arasında kalan traktör ile patoz yandı.

Hamzalar köyü yakınlarında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm arazi zarar görürken, alevlerin arasında kalan bir traktör ile patoz yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnceleme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskipazar'da Anız Yangını - Son Dakika

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