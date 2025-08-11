Eskipazar\'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yol kenarında çıkan ot yangını, büyümeden kontrol altına alındı.
Kemikli rampaları mevkisinde, kara yolları ekiplerinin levha kesimi çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle, yol kenarındaki otlar tutuştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.
Yangında yol kenarındaki bazı otlar zarar gördü. - KARABÜK
