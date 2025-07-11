Eskipazar\'da Şap Hastalığı 3 Hayvanı Telef Etti

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Eskipazar ilçesine bağlı Yenimahalle Yorgalar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Selçuk Yılmaz'a ait 3 büyükbaş hayvan, şap hastalığı nedeniyle telef oldu. İneklerinin hastalığa yakalanmasının ardından kısa sürede öldüğünü belirten Yılmaz, daha önce benzer bir durumla karşılaşmadığını söyledi.

Bölgede Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Veteriner hekimlerin hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgedeki hayvanlar için aşılama ve karantina çalışmaları yürüttüğü öğrenildi. - KARABÜK