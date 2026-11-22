Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Otogar Zabıta ekipleri, ilçeler ile kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde, araçların belirlenen yolcu indirme ve bindirme noktalarına uyup uymadığı kontrol ediliyor.

Vatandaşların güvenliğini sağlamak ve şehir içi trafik düzenini korumak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, servis araçlarının yolcu indirme ve bindirme işlemlerini belirlenen noktalarda gerçekleştirmesi gerektiği konusunda kontroller yapılıyor. Belirlenen alanlar dışında yolcu indirilmesi ve bindirilmesinin trafik akışını olumsuz etkilemesinin ve yolcu güvenliği açısından risk oluşturmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım düzeninin korunması ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla denetimlerini sürdürecek.

İlçe servisleriyle ilgili talep, öneri ve şikayetlerini iletmek isteyen vatandaşlar, ALO 153 İç Çağrı Merkezi aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ulaşabiliyor.