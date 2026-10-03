Eskişehir Çevre Yolu'nda motosiklet otomobile arkadan çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Çevre Yolu'nda motosiklet otomobile arkadan çarptı, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Çevre Yolu\'nda motosiklet otomobile arkadan çarptı, sürücü yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Çevre Yolu'nda dün akşam Bursa istikametinde, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarında motosiklet otomobile arkadan çarptı, sürücü yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı; polis inceleme başlattı.

Eskişehir Çevre Yolu'nda otomobile arkadan çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Eskişehir Çevre Yolu'nun Bursa istikametinde, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AO 685 plakalı motosiklet, 26 ANM 424 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucu dengesini kaybedip yere düşen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri, muhtemel bir kaza daha yaşanmaması amacıyla çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan motosiklet sürücüsü ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
MotosikletEskişehirOtomobil3. SayfaİncelemeGüncelPolisBursaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Mansur Yavaş istifa kararını nasıl verdiğini açıkladı: Önce vazgeçmiş, Müslim Bey’in sözleri fikrini değiştirmiş Mansur Yavaş istifa kararını nasıl verdiğini açıkladı: Önce vazgeçmiş, Müslim Bey'in sözleri fikrini değiştirmiş
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat Yargıtay’dan ezber bozacak kira bedeli kararı Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ezber bozacak kira bedeli kararı
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
15:10
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu’na patladı: Lan seni...
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu'na patladı: Lan seni...
14:46
Mansur Yavaş’a açıkça soruldu: AK Parti’ye geçecek misiniz
Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: AK Parti'ye geçecek misiniz?
14:19
Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe üyeliğinden ihracı için süreç resmen başlatıldı
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe üyeliğinden ihracı için süreç resmen başlatıldı
14:18
TFF’de düğüm çözüldü İşte hakemleri atayacak isimler
TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler
13:53
Fon mağduruna çifte müjde Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
13:25
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 15:17:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Eskişehir Çevre Yolu'nda motosiklet otomobile arkadan çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei