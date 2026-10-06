Eskişehir çevreyolunda takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Eskişehir çevreyolunda takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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Eskişehir çevreyolunda takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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Eskişehir çevreyolunda kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı; devrilme riskine karşı aracın altına konulan kazık dikkat çekti.

Eskişehir çevreyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, aracın devrilmemesi için altına konulan kazık dikkat çekti.

Kaza, Eskişehir çevreyolu Ankara istikameti Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan araç takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün tedavi altına alındığı öğrenildi. Öte yandan, kaza sonrası devrilme riskine karşı aracın altına destek amacıyla konulan kazık çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıAcil DurumEskişehir3. SayfaİtfaiyeGüncelSon Dakika

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