Eskişehir Çifteler İlçesinde Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

3.Sayfa

Eskişehir Çifteler ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili şüpheli şahıslar yakalandı ve çalıntı araç bulunup sahibine teslim edildi.

Çifteler ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda; şüphelilerin K.K. ve A.E.Z. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları motosikleti sattıklarını beyan ettikleri R.D. isimli şahıs da Mahmudiye ilçesinde yakalandı ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ele geçirilen motosiklet, polis ekiplerince sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR