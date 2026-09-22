Eskişehir\'de 1.11 promil alkollü sürücünün ehliyeti alındı, 28 bin lira ceza kesildi.

Eskişehir'de polisin gerçekleştirdiği denetimlerde 1.11 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye toplam 28 bin lira idari para cezası kesildi, ehliyetine de el konuldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece 75. Yıl Mahallesi'nde yürütülen trafik uygulamasında 26 KL 273 plakalı araç durduruldu. Sürücü İ.Y.'ye yapılan alkol metresi testinde 1.11 promil alkollü olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptığı evrak ve sistem kontrollerinde aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının ve fenni muayenesinin de bulunmadığı anlaşıldı. Uygulama sonucunda İ.Y.'nin sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulurken, 26 KL 273 plakalı araç 2 ay boyunca trafikten menedilerek otoparka çekildi. Sürücüye ilgili maddelerden toplam 28 bin lira para cezası uygulandı.