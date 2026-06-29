Eskişehir'de 1.5 Milyon TL'lik Hırsızlık: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 1.5 Milyon TL'lik Hırsızlık: 3 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir\'de 1.5 Milyon TL\'lik Hırsızlık: 3 Şüpheli Yakalandı
29.06.2026 16:07
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Eskişehir'de 1.5 milyon TL değerinde altın hırsızlığında 3 kişi yakalandı, biri 49 yıl ceza aldı.

Eskişehir'de yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyası hırsızlığı ile ilgili 2'si kadın 3 şahıs yakalandı. Yakalanan G.T. isimli kadının hırsızlık suçlarından 49 yıl 11 ay 26 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.

Eskişehir'de 27 Haziran tarihinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Polis ekiplerince yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyasının çalındığı olayın şüphelileri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler Ç.B. ve G.T. yakalanırken, yapılan incelemelerde G.T. isimli kadın şahsın 49 yıl 11 ay 26 gün, adreste bulunan O.T. isimli erkek şahsın ise 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüpheliler Ç.B. ve G.T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken O.T. ise ceza infaz işlemleri için adli makamlara teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 1.5 Milyon TL'lik Hırsızlık: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 1.5 Milyon TL'lik Hırsızlık: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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