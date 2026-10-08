Eskişehir'de 1-7 Ekim'deki gıda denetimlerinde 395 bin 531 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 1-7 Ekim'deki gıda denetimlerinde 395 bin 531 TL ceza kesildi

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Eskişehir Valiliği'nin haftalık raporuna göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 1-7 Ekim 2026'da 329 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda 395 bin 531 TL ceza yazıldı, 3 idari yaptırım uygulandı ve 1 imha kararı alındı.

Eskişehir'de son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 395 bin 531 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-7 Ekim 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Bu kapsamda ekiplerce 329 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 15 numune alımı, 80 ithalat ile 191 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 3 idari yaptırım uygulanırken, 395 bin 531 TL ceza yazıldığı, 1 imha kararı alındığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de 1-7 Ekim'deki gıda denetimlerinde 395 bin 531 TL ceza kesildi - Son Dakika
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