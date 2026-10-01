Eskişehir'de 1 ayda bin 264 noktada aranan 447 şahıs yakalandı

Eskişehir'de 1 ayda bin 264 noktada aranan 447 şahıs yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de polis ve jandarmanın 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelindeki bin 264 uygulama noktasında 4 bin 212 personelle yürüttüğü çalışmada, aranması bulunan 447 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında 5 yıla kadar aranan 140 şahıs da bulunuyor.
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 ay içerisinde, aranması bulunan 447 şahsın yakalandığı açıklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 01-30 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelindeki bin 264 uygulama noktasında 4 bin 212 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 258 şahıs, 5 yıla kadar aranan 140 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 30 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 19 şahıs olmak üzere toplam 447 şahsın yakalandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?