Eskişehir'de 1 haftada 26 bin 619 araç denetlendi, 315 araç trafikten men edildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 26 bin 619 araç ve sürücü denetlenirken, 5 bin 29 trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 3 bin 128 yük taşımacılığı, 586 yolcu taşımacılığı, 3 bin 247 alkol denetimi, 799 adet motosiklet ve 5 bin 80 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 26 bin 619 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 5 bin 29 adet trafik cezası yazılırken, 315 araç trafikten men edildi ve 127 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 70 yaralanmalı ve 66 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi.