Eskişehir'de 1 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 1 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Eskişehir\'de 1 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Polis, H.M. adlı şahsı 1 kilogram metamfetaminle yakalayarak tutukladı.

23.11.2024 11:03
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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan H.M. isimli şahıs 1 kilogram uyuşturucu ile yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il dışından kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışma sonucunda; 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Ekiplerce uyuşturucu madde ticareti kapsamında hakkında işlem başlatılarak gözaltına alınan H. M. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 1 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 1 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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