Eskişehir'de 10 Okul Servisine Para Cezası - Son Dakika
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Eskişehir'de 10 Okul Servisine Para Cezası

Eskişehir\'de 10 Okul Servisine Para Cezası

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 576 okul servisi kontrol edildi. Denetimler sonucunda 10 okul servis aracına toplamda 17 bin 690 lira para cezası kesildi.

23.04.2024 11:56
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından okul çevrelerinde ve okul servislerinde yapılan denetimlerde 576 okul servisi kontrol edilirken, 10 okul servis aracına 17 bin 690 lira para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 15 Nisan ile 22 Nisan tarihleri arasında okul çevrelerinde ve okul servislerinde denetimler yapıldı. Denetimlerde, polis ekiplerince 463, jandarma ekiplerince 113 adet okul servisi kontrol edildi. Kusurlu bulunan 10 okul servisi ve sürücüsüne, farklı maddelerden toplamda 17 bin 690 lira para cezası kesildi. Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda eğitim verildi.

Elde edilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, okul çevrelerinde yapılan denetimlerde, 426 devriye faaliyetinde toplamda 506 mekana, 251 araç ve 1300 şüpheliye yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimler neticesinde, kavşaklarda ve trafik ışıklarında dilendiği tespit edilen 2 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, 1 kişi ise Polis Merkezi Amirliğine teslim edilerek gerekli işlemler uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 10 Okul Servisine Para Cezası - Son Dakika
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