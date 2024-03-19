Eskişehir\'de 130 Okul Servisi Denetlendi, 2 Araça Cezai İşlem Uygulandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından okul servislerine yönelik düzenlenen denetimlerde 130 araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan 2 okul servisine 4 bin 641 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 11 Mart ile 18 Mart tarihleri arasında okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekiplerin kendi sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, 130 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda kusurlu olduğu tespit edilen 2 araç ve sahibine 4 bin 641 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR