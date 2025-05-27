Eskişehir'de 138 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde polis ve jandarma ekiplerince aranması bulunan 138 şahsın yakalandığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, il genelinde 19-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 169 uygulama noktasında bin 518 personel görevlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 91 şahıs, 5 yıla kadar aranan 35 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 3 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 138 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR