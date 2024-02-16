Eskişehir'de 15 Yaşındaki Kıza Tacizden 5 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de 15 Yaşındaki Kıza Tacizden 5 Yıl Hapis Cezası

Eskişehir\'de 15 Yaşındaki Kıza Tacizden 5 Yıl Hapis Cezası

Eskişehir'de geçtiğimiz yıl tramvayda 15 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu şahsa 5 yıl hapis cezası verildi. Tutuklu sanık, olay anında kendisini hatırlamadığını belirterek kendini savundu. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına ve 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl hapis cezası kararı verdi.

16.02.2024 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 15 yaşındaki kız çocuğunu tramvayda taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu şahsa 5 yıl hapis cezası verildi.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Ş.E. isimli çocuğu tramvayda taciz eden yabancı uyruklu Abdulhadı R. (34), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Abdulhadı R. hazır bulundu. Duruşmaya, taraf avukatları ve tacize uğrayan çocuğun ailesi katıldı.

"Kendimde değildim"

Mahkeme heyeti karar öncesi tutuklu sanık Abdulhadı R.'ye son sözünü sordu. Olay anını hatırlamadığını belirten tutuklu sanık, "Olay anında kendimde değildim. Ne yaptığımı bilmiyorum" diyerek kendisini savundu.

Mahkeme heyeti Abdulhadı R. hakkındaki kararını açıkladı. Yabancı uyruklu Abdulhadı R. hakkında, tutukluluk halinin devamına ve 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl hapis cezasına karar verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Mahkeme, Yargı, Ceza, Adliye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 15 Yaşındaki Kıza Tacizden 5 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 22:07:32. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 15 Yaşındaki Kıza Tacizden 5 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement