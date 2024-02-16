Eskişehir\'de 15 Yaşındaki Kıza Tacizden 5 Yıl Hapis Cezası

Erzincan'da kayıp işçilerden ilk iz! 3 madencinin manganez ocağında olduğu ihtimali üzerinde duruluyor

Erzincan'da altın madeni ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden 3'üne ait izlere rastlandı. Heyelan anında toprak kütlesinin sürüklediği iki aracın manganez ocağına düştüğünü değerlendiren ekipler, araçlara ait bazı parçalar buldu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, kayıp 3 işçi ile 2 aracın bu noktada olduğu ihtimali üzerinde duruyor.