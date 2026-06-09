Eskişehir'de 156 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 01-08 Haziran tarihleri arasında aranması bulunan 156 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 01 - 08 Haziran tarihleri arasında il genelindeki 253 uygulama noktasında 1090 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 74 şahıs, 5 yıla kadar aranan 60 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 17 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 156 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR