Eskişehir'de 159 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 159 Aranan Şahıs Yakalandı

07.07.2026 10:35
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Polis ve jandarma, son bir haftada 159 aranan şahsı yakaladı. 431 uygulama noktası ile çalışma yapıldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde aranması bulunan 159 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerininarananşahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 29 Haziran - 6 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelindeki 431 uygulama noktasında bin 619 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardanaranan93 şahıs, 5 yıla kadar aranan 54 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan7 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 159 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, Jandarma, 3. Sayfa, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 159 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 159 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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